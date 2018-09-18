منظمة أبحاث ألمانية تعتزم إنشاء مركز رائد في تكنولوجيا أمن المعلومات

أعلنت منظمة (هلومهولتس)، أكبر منظمة أبحاث ألمانية، اعتزامها تحويل مركز (سيسبا) لأبحاث أمن تكنولوجيا المعلومات في مدينة زاربروكن غربي ألمانيا إلى مركز رائد في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية على مستوى العالم.

وقررت الجمعية العامة لمنظمة (هلمهولتس)، اليوم الثلاثاء، في برلين أن ينضم مركز (سيسبا) رسميا اعتبارًا من عام 2019 إلى جمعية (هلمهولتس) لدعم الأبحاث ليكون بذلك مركز الأبحاث التاسع عشر ضمن المراكز المنتمية إلى الجمعية وأول معهد متخصص في أمن تكنولوجيا المعلومات.

وقال اوتمار دي. فيستلر، رئيس الجمعية، إن "دور المعلومات الرقمية يزداد أهمية في الكثير من مناحي الحياة"، مشيرًا إلى أن نشر البيانات والأبحاث التي تعمل في مجال أمن البيانات أصبحت بذلك " تحديا كبيرا علميا ومجتمعيا".

وأضاف، أن جمعية هلمهولتس ستتمكن مستقبلا من خلال ضم مركز زاربروكن إليها من تكريس جهودها في هذا الموضوع "بقوة ضاربة جديدة".