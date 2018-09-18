التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة السابعة من الدوري والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب .

وسيشهد التشكيل عودة التونسي حمدي النقاز في مركز الظهير الأيمن وذلك نظرًا لإصابة حازم إمام والذي تواجد خلال المباريات الماضية بشكل أساسي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – كابونجو كاسونجو