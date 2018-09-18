التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة السابعة من الدوري والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب .
وسيشهد التشكيل عودة التونسي حمدي النقاز في مركز الظهير الأيمن وذلك نظرًا لإصابة حازم إمام والذي تواجد خلال المباريات الماضية بشكل أساسي.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش – حمدي النقاز
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم
الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – كابونجو كاسونجو