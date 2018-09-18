تقرير: رئيس وزراء إيطاليا هدد بإقالة وزير المالية بسبب الخلافات حول الموازنة

ذكرت تقارير صحفية أن وزير الاقتصاد و نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اصطدم مع وزير ماليته جيوفاني تريا حول مقترحات الموازنة الجديدة، بما يثير المزيد من الشكوك حول مصير وزير المالية في الحكومة.

وذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن دي مايو زعيم حزب "حركة خمس نجوم" أحد أحزاب الحكومة الائتلافية قال لوزرائه في اجتماع رفيع المستوى في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إنه إذا استمرت الخلافات مع وزير المالية بشأن اقتراح رئيس الوزراء منح الفئات الفقيرة في إيطاليا دخلا أساسيا فعلى وزير المالية أن "يذهب إلى بيته".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى انتشار التكهنات بشأن استمرار تريا في الحكومة الإيطالية منذ الأسبوع الماضي، حيث ظهرت تقارير عديدة تؤكد تعرضه لضغوط في حين اضطرت وزارة المالية لنفي تقرير عن تهديده بالاستقالة بسبب خطة الدخل الأساسي للفقراء التي يرى أنها ستكلف الخزانة العامة الكثير من المال.

يذكر أن تريا، يجد نفسه محاصرا بين الوعود الانتخابية لأحزاب الحكومة بما في ذلك وعود حزب الرابطة بمنح الطبقات الفقيرة مزايا مالية في الموازنة الجديدة وبين الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لعجز الميزانية بالنسبة للدول الأعضاء في منطقة اليورو ومنها إيطاليا.

كما يتعرض وزير المالية الإيطالي لضغوط من جانب المستثمرين الذين أدى قلقهم بشأن انضباط أوضاع المالية العامة لإيطاليا إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الإيطالية خلال العام الحالي حيث بلغ العائد على السندات العشرية 8ر2% مقابل 2% فقط في بداية العام الحالي.