تجديد حبس ابنة القرضاوي 45 يوما في اتهامها بتمويل الإخوان

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي ابنة الداعية الإخواني المقيم في دولة قطر، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وزوجها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان.

وأذنت المحكمة للمتهمة بالتحدث، وطلب إخراجها من قفص الاتهام، وقالت المتهمة إنها محبوسة منذ عام وثلاثة أشهر، ولا تعرف التهم الموجهة إليها، كما طلبت السماح لأهليها بزيارتها ومقابلة محاميها وسمح لها القاضى بذلك.

وطالب الدفاع عنها إلى المحكمة بإخلاء سبيلها بأي ضمان تراه المحكمة مناسبا، معتبرا أن المتهمة تنتفي بحقها مبررات الحبس الاحتياطي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى نجلة «القرضاوي» وزوجها عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك.

كما تضمنت قائمة الاتهامات تمويل تلك الجماعة ومعاونتها على تنفيذ أغراضها الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.