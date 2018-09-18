محافظ بني سويف يبحث مع رئيس إقليم القاهرة أهمية «الثقافة» للمواطنين

أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم، على أهمية دور الثقافة في رفع الوعي العام والارتقاء بالمواطن في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن قطاع الثقافة يأتي في مقدمة اهتماته خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بجلال عامر حسن، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد سيد نصر الدين معاون رئيس الإقليم، والأستاذة شيرين عبد الله مدير قصر ثقافة بني سويف.

وناقش الاجتماع عدد من المجالات التي تدفع بالإنشطة الثقافية، التي تتم من خلال قصر ثقافة بني سويف، وآليات التوسع فيها، وإمكانية التنويع في تلك الأنشطة بما يخدم جهود الدولة في هذا المجال.

وطالب المحافظ، المستشار هاني عبد الجابر، بأهمية امتداد أنشطة قصور الثقافة إلى كل المدن والقرى، وذلك للوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين، مع التوسع في الأنشطة.

وأكد، على أنه لن يتوان في دعم آية جهود تدفع بالقطاع للأمام، وتذليل كافة العقبات التي تواجهه من خلال المتاح من إمكانات.

ومن جانبها أعربت رئيسة الإقليم، عن سعادتها وتقديرها للمحافظ، الذي لديه القناعة الكبيرة بأهمية دور الثقافة، مشيرةً إلى أن الهيئة بكافة أدواتها تعمل على المساهمة الداعمة في سبيل تحقيق خطة الدولة التنموية وفق رؤية مصر 2030 للتنمية.