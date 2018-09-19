قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، اليوم الثلاثاء، إن الموارد المائية في مصر 60 مليار متر مكعب، ونستهلك 96.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن لدينا عجز في الموارد المائية تقدر بنحو 5.19 مليار متر مكعب.

وأبدى «مغازي» تفاؤله بحدوث زيادة في كميات الموارد المائية، بسبب فيضان الهضبة الإثيوبية هذا العام.

وأوضح «مغازي» في تصريحات صحفية اليوم، على هامش المنتدى الأقليمي العربي بالأسكندرية، أن مصر أكثر الدول المتضررة بالتغيرات المناخية، مضيفًا أن من أهم التغيرات المناخية التي تشهدها مصرن سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة، يمثل 20% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أهمية تنظيف المصارف الزراعية، التي اختلطت بالمخلفات الصناعية، مضيفًا أن المشروعات التنموية والسدود قلل من كميات الموارد المائية.

وأكد على أهمية حماية الشواطئ من خلال حماية البحيرات، التي تعد حائط صد لمياه البحار الزائدة، وإنشاء حواجز للأمواج.