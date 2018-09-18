أكد مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي، أن الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انطلاق فعالياتها نهاية الأسبوع، ستشهد اختلافًا كبيرًا عن دورة العام الماضي.



وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الاثنين، إلى إجراء المزيد من التنظيم وزيادة أيام المهرجان إلى 9، فضلًا عن زيادة عدد الأفلام المقرر عرضها هذا العام.



وأضاف أنه سيتم افتتاح المهرجان بالفيلم الفرنساوي «فريشمان»، ما يوحي بالتنوع، موضحًا: «إن المهرجانات العربية الأخرى عادة ما تُفتتح إما بأفلام عربية أو أمريكية، لكن الدورة الثانية من مهرجان الجونة، ستكون مختلفة ومميزة».



ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر الجاري، وذلك بمنتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر.



