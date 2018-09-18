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Gwendoline Christie tells us what the #GameOfThrones cast members are talking about in their group text #Emmys https://t.co/QILf2nBd4b pic.twitter.com/ffoHpAl5lG
— Variety (@Variety) September 17, 2018
Gwendoline Christie tells us what the #GameOfThrones cast members are talking about in their group text #Emmys https://t.co/QILf2nBd4b pic.twitter.com/ffoHpAl5lG