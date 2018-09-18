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بالصور.. نجوم على السجادة الحمراء لحفل جوائز «إيمي 2018»

نجلاء سليمان 
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 1:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 1:37 ص
بدء منذ قليل توافد النجوم على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ70، المقرر إقامته بعد قليل.

ووصل إلى السجادة الحمراء عدد من نجوم ونجمات السينما العالمية والتلفزيون أبرزهم •ماندي مور، سكارليت جوهانسون، كريستين بيل، سترلينج ك بروان».

















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