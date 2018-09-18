بدء منذ قليل توافد النجوم على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ70، المقرر إقامته بعد قليل.



ووصل إلى السجادة الحمراء عدد من نجوم ونجمات السينما العالمية والتلفزيون أبرزهم •ماندي مور، سكارليت جوهانسون، كريستين بيل، سترلينج ك بروان».





