رئيس الأركان يشهد إحدى المراحل الرئيسية لتدريبات «النجم الساطع 2018»

القوات تنفذ عملية مشتركة لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

أكد الفريق محمد فريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة، على أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد كافة شعوب العالم مشيداً بالنجاحات التى حققتها العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) فى مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب .

جاء ذلك خلال حضور إحــدى الـمراحل الــرئيسية لــتدريبــات "النجم الساطع 2018 " والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وايطاليا وفرنسا وبريطانيا واليونان والسعودية والإمارات وبمشاركة مراقبين من 16 دولة شقيقة وصديقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة البيان

والذى تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، تضمنت المرحلة قيام عناصر من قوات المظلات بمصر والأردن والسعودية بأعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات ، كما شاركت الطائرات والمقاتلات متعددة المهام فى أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وإلقاء منشورات العمليات النفسية وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية ومنع الإمدادات , كما شارك فريق الأمن الأمريكى لمكافحة الإرهاب ( FAST ) فى تأمين هدف حيوي ضد التهديدات الإرهابية قبل عملية الإقتحام والتى تعد أول مشاركة للفريق فى تدريبات النجم الساطع .

كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الإقتحام وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ، وتنفيذ عملية إقتحام رأسى لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة في استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية ، كما تم دفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكى مدعومة بتشكيلات من المقاتلات والهليكوبتر المسلح لتنفيذ عملية الإقتحام ومعاونة عناصر من القوات الخاصة لمختلف الدول لتطهير القرية والسيطرة عليها

والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .

كما نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى تدريبات "النجم الساطع 2018" على أرض مصر وداخل اكبر القواعد العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويدعم جهود الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة معرباً عن تطلعه بأن يتضمن التدريب فى الأعوام القادمة مزيداً من القوات والأنشطة التدريبية لمختلف الدول .

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسى المعاهد العسكرية .