تحريات أمن القليوبية: والد أطفال مذبحة بنها قتلهم وانتحر

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة مصرع أب وأبنائه الأربعة داخل منزلهم بقرية المرلة مركز بنها، حيث دلت التحريات أن الأب تخلص من أبنائه الأربعة وانتحر بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه وخلافاته الزوجيه وترك زوجته الأولى المنزل له بعد حرمانه من الميراث.

وتوصلت التحريات إلى قيام الأب بأخذ 13 شريط أدوية مهدئة من صديقة الممرض قبيل الحادث، حيث عثرت أجهزة الأمن على 10 منها فقط، بينما اختفت أي آثار للباقي وعددهم 3، ويرجح أنه إستخدمها في تخدير الأولاد، وبعدها إستسلموا له فقام بقطع شرايين أيديهم ثم انتحر هو الآخر بقطع شرايين يده، وهو السيناريو الأقرب لفلك لغز المذبحة.

كما توصلت أجهزة الأمن أنه لا يوجد علاقة لزوجتي الأب الشرعية والعرفية بالواقعة، كما أنه لم توجه أية إتهامات لهما بالتورط في الواقعة، لوجود الزوجة الأولى والدة الاطفال المتوفيين عند خالها بعد تركها المنزل عثر الخلافات الزوجية، وثبوت عدم علاقة الزوجه العرفية بالحادث وفق تحريات المباحث وتحقيقات النيابة.

وكانت أجهزة الأمن عثرت على عدداً من رسائل الهاتف المحمول التي تم تحريزها بهاتف شقيقة الأب وتدعى «سماح»، واردة من الأب، ومضمونها:« أنا هاموِّت نفسي وأموِّت ولادي، ولو اتصلتي علي ومردتش عليك تيجي تستلمي جثثنا وتستروينا وتدفنيني مع عيالي»، كما تم العثور على رسالة أخرى أرسلها لأمه وتدعى «اعتماد»، ومضمونها: «منك لله يا اعتماد حرمتيني من الميراث».

من جانبه استعجلت نيابة مركز بنها، تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة، وكان قد تبين من تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة حدثت نتيجة التسمم بسم شديد المفعول، كما تم العثور بمسرح الجريمة على طبق به بقايا «فول وطعمية»، بالإضافة إلى شفرة موس بها بقعة دماء، فضلاً عن قطع في شرايين اليد للأطفال والأب.

كان اللواء رضا طبيلة مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من مركز بنها بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الديني بالرملة، وبالانتقال والفحص تبين وجود 4 أطفال ووالدهم في حالة تحلل، وتم نقل الجثث للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث.