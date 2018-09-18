كوفاتش يتصدر المشهد في حملة تصحيح المسار الأوروبي لبايرن ميونخ 

فشلت محاولات فريق بايرن ميونخ الألماني في الوصول للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا بعد ان توج باللقب في 2013، ولكن نيكو كوفاتش مدرب الفريق الجديد سيحاول أن يحقق ما فشل فيه الفريق خلال الأعوام الماضية.



ويلتقي بايرن ميونخ مع مضيفه بنفيكا غدا الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة ، وستشهد هذه المباراة خوض توماس مولر مباراته المئة في دوري الأبطال ، كما ستكون أول مباراة يقود فيها كوفاتش بايرن ميونخ في البطولة.



ولم يتمكن الفريق من التتويج باللقب منذ 2013 ولكن كوفاتش سيحاول تحقيق ما فشل فيه مدربو الفريق السابقين جوسيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي وكذلك يوب هاينكس، عندما قاد الفريق الموسم الماضي.



منذ أن قاد هاينكس بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري الأبطال في 2013، بالتغلب على بوروسيا دورتموند الذي كان يدربه وقتها يورجين كلوب، 2 / 1 في المباراة النهائية، باءت بالفشل كل محاولات بايرن ميونخ في الوصول للمباراة النهائية.



ورغم أن أرقام بايرن ميونخ في البطولة مذهلة، حيث ودع البطولة أربع مرات من الدور قبل النهائي ومرة من دور الثمانية أمام فرق إسبانية، إلا أن هذا غير كاف لبايرن ميونخ الذي توج باللقب الأوروبي خمس مرات.



على الرغم من وجود احساس بأن بايرن ميونخ بحاجة إلى بذل المزيد في الدوري المحلي لإضفاء المزيد من القوة في مواجهة أندية النخبة الأوروبية، ويمكنهم أيضا أن يدعوا أنهم كانوا غير محظوظين في بعض الأحيان عندما تصل الأمور إلى الأزمات، بما في ذلك توديعهم النسخة الماضية من البطولة أمام حامل اللقب ريال مدريد.



وبعد بداية قوية للفريق هذا الموسم تحت قيادة كوفاتش (46 عاما) حيث فاز الفريق بمبارياته الخمس في كافة البطولات، يمكن لبايرن ميونخ مرة أخرى ان يكون واثقا بأنه من بين المرشحين للوصول للمباراة النهائية في مدريد في الأول من حزيران/يونيو.



وقال كوفاتش هذا الاسبوع :"أعلم كيف يفكر الناس هنا، يجب أن نكون ناجحين. نحن مطالبون في بايرن ميونخ أن نكون أكبر على المستوى الدولي".



وينبغي على الفريق الألماني التأهل من المجموعة الخامسة التي تضم أندية أياكس وأيك أثينا، ولكن الفريق لا يريد أن يتلقى الخسارة أمام بنفيكا، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالدوري البرتغالي، وهو الفريق الذي لم يخسر أمامه بايرن في ثماني مواجهات جمعت بينهما.



لكن الرئيس التنفيذي كارل هاينزه رومينيجيه حذر من الرعونة قبل سفر الفريق اليوم الثلاثاء إلى لشبونة.



وقال :" من الضروري أن تكون بدايتنا جيدة. نحن مرشحون ولكنني أحذر من الاستهانة بفرق هذه المجموعة".



وقال مانوير نوير حارس المرمى :"سعداء أن البطولة بدأت من جديد. بالتأكيد دوري الأبطال بطولة مميزة، تبدا فيها من الصفر. بالتأكيد المباراة امام مضيفنا بنفيكا لن تكون سهلة. يتحتم علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا".



وقال ستيفن إيفنبرج القائد السابق للفريق، والذي فاز بلقب البطولة في 2001، إن هدف بايرن ميونخ هو التتويج باللقب، ولكنه يعتقد أن المرشحين لنيل اللقب أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا ومانشستر الإنجليزي من إنجلترا.



وأضاف إنه يمكن اعتبار بايرن ميونخ بجانب تشيلسي وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان كفرق بإمكانها التتويج باللقب "إذا جاءت كل الأمور الصغيرة سويا بشكل متميز".



وقال حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، والذي شارك في 85 مباراة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وفاز باللقب مع إيفنبرج في 2001 :"كلنا متحمسون. إن بطولة دوري الأبطال مميزة بالنسبة لنا، لكل لاعب، ولكن أيضا بالنسبة لنا. نحن نتطلع إليها".



ويبدو أن توماس مولر لاعب خط وسط الفريق أحد اللاعبين الذي استعادوا الثقة عقب خروج المنتخب الألماني من منافسات كأس العالم بروسيا 2018 من دور المجموعات.



وفي حال مشاركة مولر أمام بنفيكا، الفائز بدوري أبطال مرتين في 1961 و1962، ستكون هذه المباراة هي المئة بالنسبة له، وهو الرقم الذي لم يسبقه إليه أي ألماني أخر سوى لاعبين فقط هما فيليب لام 112 وأوليفر كان 103.



ومازال أمام مولر طريقا طويلا لمعادلة الرقم القياسي لإيكر كاسياس من حيث عدد المشاركة في مباريات البطولة حيث خاض حارس مرمى بورتو 167 مباراة، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بـ153 مباراة.



ويمكن أن تكون المباراة خاصة للبرتغالي ريناتو سانشيز الذي لعب لبنفيكا خلال الفترة من 2008 وحتى 2016.



وضمت بعثة الفريق اللاعبين ليون جوريتسكا وفرانك ريبيري وآرين روبين عقب إصابتهم بإصابات طفيفة أو أمراض.



وغاب عن الفريق المدافع رافينيا بسبب إصابته بتمزق جزئي في أربطة الكاحل عقب تدخل قوي من كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزن، الذي حصل على البطاقة الحمراء، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي.



وأوقف بلعربي أمس الاثنين لمدة اربعة مباريات وتم تغريمه عشرة آلاف يورو (600ر11 يورو) من قبل الهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.