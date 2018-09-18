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رئيس «الاستخبارات الألمانية» يترك منصبه ويصبح وكيلا في «الداخلية»

برلين - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 7:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 7:18 م

أعلنت حكومة برلين، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الاستخبارات الداخلية في ألمانيا هانز جيورج ماسن سيتخلى عن منصبه.

يأتي ذلك على خلفية تصريحاته، بشأن أعمال الشغب المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس، وسينتقل للعمل كوكيل وزارة في وزارة الداخلية.


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