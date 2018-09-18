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«إيمي 2018».. The Marvelous Mrs. Maisel أفضل مسلسل كوميدي

نجلاء سليمان
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 5:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 5:09 ص

حصل مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018»، في دورته الـ70 لعام 2018 المقام على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.


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