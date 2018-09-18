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حصل مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل توزيع جوائز «إيمي 2018»، في دورته الـ70 لعام 2018 المقام على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.