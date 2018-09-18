مرزوق يتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب

تأهل جمال مرزوق، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا بسلوفاكيا، خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر الجاري ضمن منافسات وزن 72 كجم.

ونجح مرزوق في الوصول إلى الدور الثاني من البطولة، بعد التغلب على بطل طاجيكستان ، بنتيجة "9-0" بعدم التكافؤ، ليواجه إركان إرجن بطل تركيا في دور الـ 16 .

وكان مرزوق خاض معسكر مغلق، قبل البطولة بالمجر من أجل الاستعداد بشكل جيد للمنافسات، وذلك رفقة زميله الآخر حسن حسن المشارك في البطولة، على وزن 63 كجم، والمدرب حسام مصطفي حامد.

ويعد مرزوق هو اللاعب الثاني المشارك بأسم مصر في البطولة بعد حسن حسن الذي تأهل إلى نهائي البطولة في وزن 63 كجم ، بعد تغلبه في عدة مواجهات قوية، على بطل آسيا، وبطلي جورجيا والمجر أصحاب برونزية بطولة أوروبا الأخيرة، بالإضافة إلى فوزه على بطل الهند في مباراة نصف النهائي.