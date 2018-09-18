علق الإعلامي عمرو أديب، على سحب الدوحة الجنسية من عدد كبير من أبناء قبيلة «الغفران» القطرية، وتقدمهم بشكوى للأمم المتحدة لاتهام قطر بممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضدهم، مستنكرًا الأسلوب الذي تعامل به نظام الحمدين مع هؤلاء من أبناء شعبه.



وأشار، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، إلى تسلم قناة «الجزيرة»، قضية كتاب «الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل»، الذي يدعي أن أشرف مروان، زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا لصالح إسرائيل، منذ 3 أيام، محاولة إثبات صحة هذا الادعاء الباطل.



وتابع: «قطر تتصرف وكأننا لسنا جميعًا عرب، وكأن حرب أكتوبر 73 لم تقم»، مضيفًا أن قطر لم تحارب في تاريخها ولا مرة، ولم تطلق رصاصة واحدة، حتى إنه لم يسمع في حياته عن سقوط أي شهيد قطري.



وأشاد بقوة العلاقات العربية، قائلًا: «إن القوة العربية يد واحدة في هذه القضية، وفي حديثي مع أحد المسؤوليين السعوديين ذات مرة حول قطر، أكد لي أنه لا مصالحة مع قطر إلا بتحقيق المطالب الـ13».



وكانت قطر قد سحبت الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة «الغفران» في 2004، أبناء قبيلة الغفران، بدعوى امتلاك هؤلاء جنسيةً مزدوجةً إلى جانب الجنسية القطرية، وهي الجنسية السعودية، وهو ما تعتبره الدوحة مخالفًا للقانون المعمول به في البلاد.



