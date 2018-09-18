واشنطن تستثني المعادن النادرة من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية

أخرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادن النادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتقدمة من قائمة السلع الصينية التي سيتم فرض رسوم إضافية عليها بنسبة 10% اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن قائمة السلع الصينية التي قرر الرئيس ترامب فرض رسوم عليها مساء أمس، لم تشمل الكثير من المعادن النادرة التي تنتجها الصين وتدخل في الكثير من الصناعات بدءا من السيارات الهجين وحتى الأجهزة الإلكترونية والصناعات العسكرية. وتنتج الصين حوالي 80% من إجمالي إنتاج العالم من هذه المعادن بحسب إحصاءات 2017. كما تمتلك الصين حوالي 37% من احتياطيات العالم من هذه المعادن وتوفر حوالي 78% من واردات الولايات المتحدة منها.

وفي حين أخرجت إدارة الرئيس ترامب هذه المعادن من قائمة السلع الصينية التي ستخضع للرسوم الجديدة حتى لا تزداد تكلفة حصول الشركات الأمريكية على هذه الخامات المهمة، قررت الصين عدم فرض رسوم على وارداتها من النفط الخام الأمريكي الذي تتزايد أهميته بالنسبة لبكين.

كان الرئيس ترامب قد أعلن أمس فرض رسوم بنسبة 10% على كمية من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار في إطار النزاع التجاري القائم بين بكين وواشنطن. وتأتي هذه الرسوم إلى جانب رسوم سابقة كان ترامب قد قرر فرضها على كمية من السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار وهو ما ردت عليه بكين بالمثل في وقت سابق من العام الحالي.