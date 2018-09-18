تعرف على تعليمات مستشار الرياضيات للمعلمين والموجهين بشأن منهج الأول الابتدائي

أرسل مستشار الرياضيات حسن محمود حسين بوزارة التربية والتعليم خطابا إلي جميع المديريات التعليمية يوضح فيه كيفية التعامل مع منهج الصف الأول الابتدائي في الرياضيات بشأن نظام التعليم والمقررات، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليمي الجديد(تعليم 2 ).

وذكر الخطاب أن الرياضيات في الصف الأول الابتدائي تتكون من مركبتين وهي ، أولا: دليل معلم الرياضيات لمهارات التدريس الصفي(فصل دراسي أول ) 2018/2019، ويتكون من 60 درس يتم تدريسها في 60 فترة دراسية، وثانيا: كراسة الرياضيات وهي ملحقة بالكتاب متعدد التخصصات، والذي يتسلمه جميع التلاميذ ويتم الاستعانة بها مع كتاب دليل المعلم.

وقال الخطاب إنه علي الموجهين الذين يتابعون الصف الأول الابتدائي مراعاة تنفيذ ذلك ومتابعة المعلمين الذين يقومون بتدريس فترات الرياضيات، ومراعاة الالتزام بكل ماجاء بكتاب دليل المعلم وكراسة الرياضيات.

وأكد الخطاب أنه علي موجه عام الرياضيات وموجهي أوائل الرياضيات بالإدارات المختلفة مسئولون مسئولية مباشرة عن تدريس الرياضيات بالصف الأول الابتدائي ومتابعة المعلمين والتلاميذ.