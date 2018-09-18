عضو «الفيروسات الكبدية»: نسبة الشفاء تخطت 97% والعلاج المصري جيد جدا

أكد الدكتور هاني دبوس، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن نتائج العقار المصري لعلاج «فيروس سي» جيدة جدًا، قائلاً: «نسبة شفاء المرضى تخطت 97%».

ونفى «دبوس» في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، ما تردد بشأن وجود آثار جانبية للدواء المصري، متابعًا: «الآثار الجانبية تكاد تكون منعدمة، والدواء آمن ونادرًا ما يتعرض المريض لآثار جانبية نتيجة خطأ في الجرعة، أو عدم الانتظام فيها».

وأوضح أن هناك لجان متابعة لمرضى الفيروسات الكبدية بجميع المراكز والمستشفيات الطبية بالمحافظات؛ لمتابعة الحالات وتقديم العلاج اللازم لهم.