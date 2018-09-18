الجيش الإسرائيلي: نظام الأسد هو المسؤول عن إسقاط الطائرة الروسية

حمل الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء النظام السوري المسؤولية عن إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية أمس.

ووفقا لما ذكرته صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "تويتر" فإن "إسرائيل تعتبر إيران وحزب الله مسؤولان أيضا عن الحادث".

وذكر الجيش أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن إطلاق نار سوري مكثف ودقيق باستخدام صواريخ مضادة للطائرة (سطح جو) هو ما تسبب في إصابة وإسقاط الطائرة الروسية".

وأوضح أن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت (وقت الحادث) تستهدف منشأة تابعة للقوات المسلحة السورية كانت على وشك أن يتم منها نقل أنظمة لتصنيع أسلحة دقيقة وفتاكة، نيابة عن إيران، إلى حزب الله في لبنان"، معتبرا أن "هذه الأسلحة كانت ستستخدم لمهاجمة إسرائيل".

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لسقوط قتلى من العسكريين الروس.

كانت روسيا حملت إسرائيل في وقت سابق اليوم المسؤولية عن إسقاط الطائرة بنيران الدفاعات الجوية السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف قال إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية، وهو الأمر الذي تسبب في سقوطها.