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«الوزراء»: انخفاض في معدلات تلوث الهواء الناتجة عن حرائق قش الأرز

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 6:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 6:40 م

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن موسم حصاد الأرز في العام الجاري شهد معدلات أقل في نسب تلوث الهواء الناتجة عن حرائق قش الأرز.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن الفترة ما بين 1 إلى 14 سبتمبر الجاري شهدت ارتفاعًا في نسب حصاد الأرز مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك انخفاضًا في الحرائق وتحسنًا في معدلات التلوث نتيجة لزيادة الوعي لدى الأهالي حول أهمية قش الأرز كسلعة يمكن الاستفادة بها، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة بتجميع كميات من قش الأرز بلغت 12% زيادة عن المستهدف.

وأوضح أن وزارة البيئة خصصت 405 مواقع لتجميع قش الأرز بالمحافظات هذا العام مقارنة بـ218 موقعًا في العام الماضي، ما يشير إلى اهتمام الأهالي بتجميع قش الأرز والتخلص منه بشكل سليم، مشيرًا إلى تجميع 42938 طن قش أرز في مواقع التجميع بزيادة عن العام الماضي، فضلًا عن انخفاض عدد المحاضر الخاصة بحرق القش هذا العام.


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