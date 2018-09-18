مورينيو : «العشب الصناعي» لن يكون عذر مانشستر بمباراة يونج بويز

أكد البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجلييز على أنه لن يتخذ العشب الصناعي لملعب نادي يونج بويز السويسري، كعذر للشياطين الحمر، قبل المباراة التي تجمع الفريقين في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين : "لا أريد استخدام العشب كعذر، لكن يعلم الجميع أن الأمر سيكون صعبًا، وقد قلت هذا في اجتماع الاتحاد الأوروبي في جينيف عاصمة سويسرا الأسبوع الماضي".

وعن أداء الفريق في الفترة الأخير أضاف: "أعتقد أننا نتحسن في الفترة الأخيرة، لقد وجدنا التوازن، بدأنا نصنع الكثير من الفرص، وغيرنا الطريقة التي نهاجم بها، وأيضا وجدنا طرق لندافع بها في وضعيات دفاعية مختلفة".

وتابع: "أنا سعيد جدا بذلك، وكذلك كنت سعيدًا بعد الخسارة أمام توتنهام ليس بسبب الخسارة بكل تأكيد، لكن بفضل أمور أخرى كثيرة شاهدتها خلل المباراة، وأنها كانت بداية التحسن في الدوري".

وعن سجلة السيء في سويسرا علق قائلًا: "لقد خسرت مباراتين في سويسرا، لكن في نفس التوقيت تصدرت مجموعتي في المرتين، لذا إذا عُرض علي الخسارة غدًا مقابل الفوز بصدارة المجموعة فسأوافق فورا".