قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن مصر بدأت أولى خطواتها في الاتجاه نحو تصنيع الدواء، منذ عام 1939، عندما تم وضع الأسس الأولى لمصانع إنتاج المواد الخام للدواء، موضحًا أنه تم إنشاء أول شركة للمواد الخام في عام 1953.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مصر تنتج حوالي %93 من حجم احتياجات الشعب المصري من الدواء، مردفًا كذلك أن مصر الآن تصدر الدواء لأكثر من 80 دولة على مستوى العالم، ولكن ينقصها تصنيع المواد الخام، لضبط الأمن الدوائي لمصر.

وأشار إلى وجود عوامل عديدة أدت لتراجع مصر في قطاع المواد الخام للأدوية، مستطردًا: «تأخرت مصر بفعل فاعل، وكان هناك استهداف لمصر حتى لا نصل لحالة التكامل في إنتاج المواد الخام».

وأردف أن مصر لديها القدرة، إذا توفرت الإرادة والرغبة، على إنتاج المواد الخام لبعض الأدوية، مضيفًا: «وما زلنا ننتج بعض المواد الخام بكفاءة عالية، بصورة أكبر من كفاءة المواد الأوروبية».