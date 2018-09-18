ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «مانكوت» في الفلبين إلى 74 قتيلا

أعلنت الشرطة في الفلبين اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانكوت في البلاد إلى 74 شخصا. وما زال 55 شخصا في عداد المفقودين، وسط مخاوف من أن يكونوا لقوا حتفهم.

وتم تسجيل معظم حالات الوفاة، نحو 60 حالة، في منطقة كورديليرا شمالي البلاد، التي تضم إقليم بينجويت، حيث طمر انهيار أرضي ضخم موقعا قديما للتعدين في بلدة ايتوجون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية بينينو دورانا بأن 52 شخصا من المفقودين هم أيضا من كورديليرا .

وأضاف أن المئات من رجال الشرطة والجيش وفرق الطوارئ والمتطوعين يساعدون في عملية البحث بين الوحل الكثيف والحطام عن المفقودين في موقع التعدين.

وقال دورانا :"لن نفقد الأمل و،في صلواتنا، لن نتوقف حتى يتضح مصير كل من إخواننا الفلبينيين ... نأمل في أن ننقذ أي شخص حي".

وأضاف :"لا يزال من الممكن حدوث معجزات".

ووقع الانهيار الأرضي الأكبر في إيتوجون في قرية يوكاب ، حيث أسفر عن دفن مهجعين ومبنى إداري من طابقين تابع لكنيسة بروتستانتية .

وقال فيكتوريو بالانجدان ،عمدة إيتوجون، حيث يعتقد أن ما بين 40 إلى 50 شخصا كانوا داخل هذه المباني عندما وقع الانهيار الأرضي في أعقاب هطول أمطار غزيرة ناجمة عن الإعصار .

وقال بالانجدان :"وفقا لرجال الإنقاذ ، هم يعتقدون أن هناك بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا على قيد الحياة ، ومن ثم فهم متحمسون لمواصلة عمليات البحث".

وكان إعصار مانكوت ضرب شمال الفلبين السبت الماضي، واستمر لنحو 20 ساعة قبل أن يغادر متجها إلى جنوب الصين.

وتسبب الإعصار في نزوح نحو 236000 شخص، وإلغاء نحو 300 رحلة جوية داخلية وخارجية. كما أنه عرقل حركة الملاحة، بحسب ما قاله مجلس الحد من المخاطر.

كما أسفر عن تدمير ما لايقل عن 1264 منزلا، بالإضافة إلى إلحاق خسائر بقطاع الزراعة تقدر بـ 270 مليون دولار.

وقال مسؤولو الإغاثة من الكوارث إن التيار الكهربي انقطع عن 159 منطقة في سبعة أقاليم، مما أضر بأكثر من 4 مليون شخص. وعاد التيار في وقت لاحق ولكن في 45 منطقة فقط.

وبدأت المساعدات الأجنبية في التدفق من أجل دعم ضحايا الإعصار. وقدم الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكندا مساعدات للمناطق المتضررة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم حزمة إنقاذ طارئة بقيمة 2 مليون يورو (33ر2 مليون دولار).

وقال كريستوس ستيليانيديس، المفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الانسانية وادارة الازمات: "يدعم الاتحاد الأوروبي الشعب الفلبيني، فالكثير منهم في حاجة ماسة للمساعدة بعد الاثار المدمرة للإعصار".

وأضاف: "مساهمتنا ستقدم دعما مهما للأشخاص الأكثر احتياجا، كما ستساعدهم في مواجهة التحديات خلال هذه الفترة".

يشار إلى أن الفلبين تتعرض لنحو 20 إعصارا في المتوسط سنويا،ما يتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.