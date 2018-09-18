لوبيتجي يعترف بقيمة زيدان ودوره الكبير في تاريخ ريال مدريد

اعترف مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، اليوم الثلاثاء بأنه يكن احتراما كبيرا لسلفه، الفرنسي زين الدين زيدان، مطالبا لاعبيه بتجديد طموحاتهم وشغفهم من أجل خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال لوبيتيجي :"يجب أن تخلع القبعة أمام ريال مدريد وأمام الفريق وأمام زيدان، أحترمه كثيرا"، في إشارة إلى فوز النادي الملكي بأخر ثلاث نسخ من بطولة دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الفرنسي.



وأضاف المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش مباراة فريقه أمام روما الإيطالي غدا الأربعاء في مستهل مشواره في البطولة الأوروبية: "يجب التحلي بالطموح والشغف من أجل خوض كل بطولة".



وأكد لوبيتيجي أن العمل مع ريال مدريد في أول تجربة تدريبية له في دوري أبطال أوروبا هو أمر يدعو إلى الفخر ويشعره بالكثير من المسؤولية ويثير الشغف في نفسه.



ويهدف لوبيتيجي في الفترة الحالية إلى تدعيم الفريق الملكي وتحسين أدائه بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي بعد أن قضى بين جدران النادي الملكي تسعة أعوام ناجحة للغاية.



وتابع لوبيتيجي قائلا:"نصب تركيزنا في إعداد اللاعبين الحاليين، والفريق بات مستعدا للمنافسة على جميع الألقاب، نؤمن بهذا".



وتعتبر مسألة عدم مشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مع ريال مدريد خلال المباريات الاخيرة بصفة أساسية أكثر الأمور التي أثارت الجدل داخل النادي الإسباني في ظل وجود الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي يحرس عرين الفريق منذ ثلاث سنوات.



وتحدث لوبيتيجي عن هذه القضية قائلا:"لن أقرر شيئا، لدينا خيارات رائعة فيما يخص حراسة المرمى، سنتعامل مع الأمر بروية كما هي العادة دائما، كيلور يتمتع بحالة جيدة للغاية، إنه مقاتل ومنافس كبير".



وحذر لوبيتيجي من خطورة روما وأشار إلى أن الفريق الإيطالي في النسخة الأخيرة من البطولة الأوروبية نجح في الإطاحة بأتلتيكو مدريد وبرشلونة.



وأكمل المدرب الإسباني قائلا :"أتوقع مواجهة منافس أكثر قوة من العام الماضي، نتوقع ملاقاة فريق عنيد وشرس".



وأشار لوبيتيجي في حديثه أيضا إلى الحالة الفنية للاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي بدأ هذا الموسم بأداء أقل من المعتاد بعد أن خاض في الموسم الماضي العديد من التحديات.



واختتم لوبيتيجي قائلا: "إنه بحالة جيدة ويتحسن في كل مرة، لقد واجه صيفا عاصفا وواجه الكثير من المواقف، بعضها كان إيجابيا وبعضها ، يجب أن يأخذ قسطا من الراحة".