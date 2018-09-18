مصرفيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة لتيسير عمليات الاندماج

طالب مصرفيون بارزون في أوروبا، الاتحاد الأوروبي بالإسراع في مشاريعه المتعلقة بالاندماج المصرفي والمالي، محذرين من أن المنطقة قد تتخلف كثيرا عن الولايات المتحدة والصين في الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان سوينج، اليوم الثلاثاء، في منتدى "بلومبرج" لأسواق رأس المال الأوروبية في ميلانو: "إذا ما كنتم ترغبون حقا في أن تكون لديكم ميزة تنافسية (في مقابل الأمريكيتين وآسيا)، علينا أن نستكمل الاتحاد المصرفي، نحن بحاجة إلى معايير موحدة".

ورغم مرور عقد على الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، لم يتم استكمال العمل لخلق إطار مصرفي موحد.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية، فإن هذا يتسبب في تأجيل عملية الاندماج الضرورية والتي من شأنها أن تؤدي إلى ظهور بنوك أوروبية كبيرة بما يكفي للمنافسة عالميا.

كما أن الوقت قد ينفد من الاتحاد الأوروبي قبل استكمال المشروعات في ظل اتساع النظرة القومية والشعبوية في بعض الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يجعل التكامل الأوسع نطاقا أمرا أكثر صعوبة.

ونقلت "بلومبرج" عن الرئيس التنفيذي لـ"أوني كريديت" الإيطالي، جان بيير موستير: "إنه حتى أكبر اقتصاد تصديري وأكبر اقتصاد في أوروبا ليس به اليوم بنوك قادرة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا أن المشكلة لا تقتصر على ألمانيا.

وأضاف: "أوروبا ستنجح إذا ما كان لدينا مصارف أكبر وأكثر كفاءة، تقدم خدمات أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم النمو".