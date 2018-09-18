«الدفاع الروسية»: الدفاع الجوي السوري هو من أسقط طائرتنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومة تابعة للدفاع الجوي السوري هي من أسقطت الطائرة الروسية التي فُقدت قرب السواحل السورية أمس وعلى متنها 14 شخصا.