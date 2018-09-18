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«الدفاع الروسية»: الدفاع الجوي السوري هو من أسقط طائرتنا

موسكو- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 10:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 10:31 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومة تابعة للدفاع الجوي السوري هي من أسقطت الطائرة الروسية التي فُقدت قرب السواحل السورية أمس وعلى متنها 14 شخصا.


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