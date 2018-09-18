«الدفاع الروسية»: الدفاع الجوي السوري هو من أسقط طائرتنا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومة تابعة للدفاع الجوي السوري هي من أسقطت الطائرة الروسية التي فُقدت قرب السواحل السورية أمس وعلى متنها 14 شخصا.