محكمة فيتنامية تؤيد حكما بالسجن 20 عاما ضد ناشط بيئي متهم بالخيانة

أيدت محكمة في فيتنام، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، بالاضافة إلى خضوعه لـ5 أعوام قيد الإقامة الجبرية، في قضية ناشط بيئي متهم بالخيانة.

وتم الحكم على "لو دينه لونج" 52 عاماً، بسبب "قيامه بأنشطة تهدف إلى الإطاحة بإدارة الشعب"، عقب اعتقاله في يوليو من عام 2017 أثناء زيارته لأسرة أحد النشطاء المسجونين.

وأدين لونج بانتمائه لـ "فييت تان"، وهي جماعة معارضة محظورة مقرها كاليفورنيا، وتهدف الجماعة التي أسسها أدميرال سابق في فيتنام الجنوبية بعد حرب فيتنام، إلى الإطاحة بالحزب الواحد في دولة فيتنام الشيوعية، وذلك رغم تأكيدها أنها تحاول القيام بذلك عن طريق السبل السلمية فقط.

وسبق للونج أن شارك في احتجاجات تتعلق بالقتل الجماعي للأسماك في عام 2016، والتي اكتشفت السلطات أن السبب وراءه هو تسريب وقع في مصنع "فورموسا ها تينه" للصلب في إقليم ها تينه، وتعتبر جميع الاحتجاجات غير قانونية بموجب القانون الفيتنامي.

من جانبه، أعرب ها هوي سون، أحد محاميي الدفاع عن لونج، عن استيائه من قرار المحكمة، قائلاً: "إنه لم يعترف أثناء المحاكمة بجريمته، حيث قال إنه لم يرتكب أي خطأ ولكنه عبر عن رأيه الشخصي فقط"، مضيفاً أن هذه هي أقسى عقوبة تم الحكم بها على أحد من موكليه بسبب جريمة ضد الدولة.