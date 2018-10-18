وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان قصر ثقافة شرم الشيخ

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بعد تطويره بتكلفة تتخطى 13 مليون جنيه، في حضور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



وقال وزيرة الثقافة، إن قصر ثقافة شرم الشيخ أصبح منارة ومنبرا للعلم والفنون ونشر الفن والثقافة المصرية عبر العالم معلنة أنه سيتم تنفيذ برامج ثقافية وفنية متكاملة للارتقاء بفكر مواطني جنوب سيناء إضافة إلى تبني المواهب الفنية في جميع التخصصات.



وأضافت أن القيادة السياسية تهتم بمنارات التنوير التي تمثل النموذج الأمثل لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن قصر ثقافة شرم يعد مركزا جديدا للحفاظ على التراث السيناوي المصري الأصيل وموقعا جديدا لدعم الابداع وتنميته.



وبدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تفقد الحضور القصر وملحقاته ثم قام الجميع بمشاهدة العروض الفنية خلال الحفل الذي أقيم على هامش افتتاح قصر الثقافة.



وأدت فرقتا العريش وبورسعيد عروضا فنية مشتركة امتزج فيها فنون القناة الشعبية بالفنون التراثية السيناوية، كما قدمت فرقة الطور التلقائية بجنوب سيناء عرضا على المسرح المكشوف المجاور للقصر قبل حفل الافتتاح.



وتبلغ مساحة قصر ثقافة شرم الشيخ 1500 متر، ويضم مسرح مساحته 580 متر، يشمل خشبة المسرح ويتسع 284 مشاهد إلى جانب مبنى يضم مكتبة عامة وأخرى للطفل ومرسم لتنمية القدرات الفنية للموهوبين ومبنى آخر يضم نادي للمرأة السيناوية ومنفذ للإصدرات الأدبية ونادي للتكنولوجيا ومركز لتنمية المواهب وذوي القدرات الخاصة ومقر للرقابة على المصنفات الفنية.