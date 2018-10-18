تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوة الجمركى ببورسعيد.

وتمكنت الجهات الأمنية بمنفذ الشاحنات الجمركي من ضبط (هاني .ح.ع ٣٣ سنة) ومهنته سائق، ويقيم بحي الزهور في بورسعيد، أثناء قيادته السيارة رقم (12667 نقل بورسعيد) والمحملة بمخلفات بلاستيكية، بعد أن أخفى ضمن حمولتها كمية كبيرة من البضائع أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، بلغ وزنها 2.5 طن، حيث خبأها السائق أسفل حمولة السيارة.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.