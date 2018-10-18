قالت الفنانة وفاء عامر، إنها منذ كانت طالبة تحرص على حضور المهرجانات السينمائية، لأنها تصقل ثقافة الفنان وتعرفه على عادات وتقاليد البلاد الأخرى، كما أنها تخلط أنساب الفن لإنتاج ألوان مختلفة من الفنون.



وأضافت، في تصريح لبرنامج «عين» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من قلة الإنتاج السينمائي والدرامي في مصر، إلا أنها تقبل الأدوار بما يتناسب مع مكانتها الفنية وقدراتها التمثيلية.



وفي سياق آخر، علقت على إعلان الفنان فاروق الفيشاوي، إصابته بسرطان العظام، قائلة إن شجاعة «الفيشاوي» ربما تأتي في أحد الأيام عونًا لكثير من مرضى السرطان وتعطيهم القوة والإرادة، التي بهما يمكن هزم هذا المرض اللعين.



وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي، عن إصابته بالسرطان، لأول مرة خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.



