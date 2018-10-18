ظهر الأمير هاري، خلال زيارته الحالية لأستراليا، يرتدي خاتما أسود في يده أحد أصابع يده اليمنى، وخمن عدد من المتابعين للأمير هاري، أن يكون الخاتم هدية له من زوجته ميجان ماركل بعد إعلان حملها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخاتم عبارة عن جهاز لتنظيم النوم ومعرفة النشاط البدني، ومصنوع من التيتانيوم، وفق تعبير الصحيفة فهو يعمل بـ"التكنولوجيا القابلة للارتداء الأكثر تقدمًا في العالم".

الخاتم يتم تصنيعه في شركة "أورا للصحة" في فنلندا، ويبلغ سعره 275 جنيه استرليني.

ويعمل الخاتم على أخذ قراءات مستمرة لدرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، وإرسالها للتطبيق على الهاتف لرؤية النتائج، ومن مهام الخاتم أيضًا أن ينظم نوم الأمير هاري، خاصة بعد رحلة طيران طويلة إلى أستراليا، وجدول الجولات المزدحم، حسب وصف الصحيفة.

ولم يكن هاري يرتدي هذا الخاتم، خلال آخر ظهور له في حفل زفاف الأميرة أوجيني يوم الجمعة الماضي.