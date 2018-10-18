تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب «شمال سيناء الأزهرية»

أعلنت إدارة رعاية الطلبة والطالبات بالإدارة المركزية للأزهر الشريف بشمال سيناء، عن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات منطقة شمال سيناء الأزهرية

وأكد محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن المكتب التنفيذي للطلبة يضم كلًا من محمود علي محمد داوود، الأمين ، محمد علي بدر الدين، الأمين المساعد، محمد شحته سالم، عضو ديني وثقافي، محمد السيد السيد، عضو فني، سامي خالد نصار، عضو رياضي، عبد الرحمن يوسف الأزعر، عضو اجتماعي، وصالح صباح صالح، عضو علمي.

كما يضم المكتب التنفيذي للطالبات كل من هاجر عبد الكريم حفني، الأمين ، هبه صالح السيد، الأمين المساعد، آية محمد عبد الفتاح ، عضو ديني وثقافي، إسراء سالم عطية، عضو فني، حنان عبد الله سالم، عضو رياضي، رقية سلمان عطوة، عضو اجتماعي، وسناء رضا محمد عبد المطلب، عضو علمي.

بدورها أكدت عزة فاروق، موجه عام التربية الاجتماعية، علي أهمية قيام الطلاب من أعضاء المكاتب التنفيذية بدورهم الحقيقي؛ حتى يكونوا مثالًا يحتذي به للطالب الأزهري، مشددة على ضرورة تفعيل دور القيادات في ترسيخ القيم الأخلاقية.