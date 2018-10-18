ميركل تعرب عن معارضتها لتغيير نهج الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة اللجوء

عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التخلي بشكل نهائي في سياسة اللجوء الأوروبية عن هدف إعادة التوزيع الإلزامي للاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل اليوم الخميس، في ختام القمة الأوروبية في بروكسل، إن المفهوم النمساوي بشأن تحقيق "تضامن ملزم" يعد بسيطا للغاية.

وأشارت إلى أنه يمكن بذلك أن تختار كل دولة بالاتحاد الطريقة التي ترغب من خلالها في المشاركة في سياسة الهجرة، وحذرت من إمكانية ترك دول مثل إيطاليا بمفردها.

وأعلنت المستشارة الألمانية بذلك معارضتها لحملة نظيرها النمساوي زباستيان كورتس، الذي كان اقترح فكرة تحقيق "تضامن ملزم" داخل الاتحاد، يتعين بموجبه على كل عضو تقديم إسهام ما في موضوع الهجرة، ولكن يمكن أن يختلف هذا من دولة لأخرى.