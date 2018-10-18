وزير الداخلية يوافق على ضم طفل إلى فريق السباحة لذوي الإعاقة باتحاد الشرطة الرياضي

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التماس والد الطفل "يوسف أحمد الدفراوي" 13 عاماً، "من ذوى الإعاقة"، حاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للسباحة عام 2018، وضم الطفل ضمن فريق السباحة لذوي الإعاقة باتحاد الشرطة الرياضي.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على المساهمة فى تعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تخطي التحديات والتفوق فى مختلف المجالات، من منطلق الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وتقديراً للنجاحات والإنجازات التى يحققها أبناء الوطن من ذوي الإعاقة فى مختلف المجالات.