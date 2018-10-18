التموين: فتح مظاريف مناقصات استيراد الأرز 12 نوفمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس، عن طرح المناقصة الأولى خلال العام الجاري لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب «قصير الحبة».

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن نسبة الكسر المسموح بها تتراوح بين 10 و12%، مضيفا أن الهيئة ستفتح باب تقديم عروض المظاريف يوم 12 نوفمبر المقبل على أن يكون العرض مصحوبا بـ4 عينات كل عينة 2 كيلوجرام.

وأوضح نائب السلع التموينية أنه سيتم إرسال العينات لمركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي وتحديد مدى توافقها مع المستهلك المصري.

وأشار يوسف إلى قبول العينات وفقا لنتيجة اختبار الطهي كاشفا أن الحد الأدنى للكمية التي ستتعاقد عليها الهيئة هي 25 ألف طن على أن تكون مواعيد وصول الكميات المتعاقد عليها على دفعتين فقط الأولى خلال شهر يناير المقبل والثانية خلال فبراير.