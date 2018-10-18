مصر تحقق إنجازا تاريخيا قبل اليوم الختامي لأولمبياد الشباب

حققت بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب والمقامة في مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين إنجازًا تاريخيًا قبل يوم من ختام البطولة.

واحتلت مصر المركز الـ19 مناصفة مع المكسيك في الترتيب العام لجدول ميداليات بالبطولة، بعدما رفعت رصيدها إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع (3 ذهبيات- فضيتين- 6 برونزيات)، قبل يوم من الختام، المقرر له مساء اليوم الخميس، لتحقق بذلك إنجازًا تاريخيًا.

وكسرت مصر رقمها السابق في أولمبياد نيانجنج بالصين عام 2014 الذي حققت خلاله 8 ميداليات فقط واحتلت المركز الـ23، بعد أن حققت بعثة الفراعنة 11 ميدالية حتى الآن في أولمبياد الأرجنتين، قبل يوم من الختام وتصل لأفضل مركز في جدول الترتيب وهو الـ19.

وشهد أمس الأربعاء حصد مصر لميداليتين، حيث توجت ياسمين نصر لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، بالميدالية الذهبية، ضمن منافسات كوميتيه سيدات لوزن -53 كجم، على حساب رينكا تاهاتا، لاعبة المنتخب الياباني. (طالع التفاصيل)

كما حصد أحمد الصاوي الشهير بـ«جودزيلا» لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، الميدالية البرونزية، بعد فوزه على شول تيزلوشلا لاعب منتخب كندا، في منافسات +91. (طالع التفاصيل)

ومن الممكن أن تحقق مصر مركز متقدمًا عن الذي تحتله الآن، في منافسات اليوم الأخير من البطولة المقرر له غدًا الخميس، حيث سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات أمام نظيره البرازيل في المنافسة على الميدالية البرونزية، كما سينافس يوسف على لاعب المنتخب الوطني للملاكمة على الميدالية البرونزية في وزن 81 كجم حينما يلاقي نظيره تايمر ميرجانوف لاعب منتخب أوزباكستان.