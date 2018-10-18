لوريس يدافع عن نوير ضد الانتقادات

دافع هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، عن نظيره الألماني مانويل نوير في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الأخير.

وقال لوريس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية "بالنظر إلى كل ما قدمه نوير لألمانيا وبايرن، فإن هذه الانتقادات غير عادلة، ليس سهلا أن تعود للمشاركة في المباريات بعد غياب لفترة تقترب من العام، لكنه مازال في مستوى رائع وحارس عظيم".

واختتم حارس توتنهام الإنجليزي: "كحراس مرمى، نحن نعتمد بشكل كبير على الفريق، فإذا كان لا يؤدي بشكل جيد، فالحارس يبدو سيئا أيضا".

يذكر أن حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ قد عانى من انتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة، لهبوط مستواه عقب عودته من الإصابة التي أبعدته طويلا عن الملاعب.