مدرب الجزيرة: الفوز على العين سيمنحنا دفعة قوية بالدوري الإماراتي

تحمل مباراة القمة في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي ، التي تجمع الجزيرة مع العين بعد غد السبت الكثير من الطموحات للفريقين، حيث يبحث العين عن الحفاظ على قمته، والجزيرة يريد أن يدخل بقوة على خط البطولة.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن مواجهات العين دائما مثيرة لأنها بين فريقين من فرق الصفوة ويملكان عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين فضلا عن أجانب متميزين،.

أضاف كايزر "المباراة لن تحسم لقب الدوري لأننا مازلنا في الجولة السادسة، ولكنها تعطي الفريق الفائز دفعة معنوية وتضعه في قلب المنافسة وهو ما سيجعل المباراة في منتهى القوة".

أوضح مدرب الجزيرة "علي مبخوت والبرازيلي ليوناردو يخضعان لتدريبات فردية بعد الإصابة التي لحقت بهما وموقف مشاركتهما أمام العين سوف يحدده طبيب الفريق، ولن نغامر في الدفع بهما قبل التأكد من جاهزيتهما".

يذكر أن الجزيرة يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين فقط خلف العين الذي يتقاسم القمة مع الشارقة.