انطلاق اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الأول لرعاية ذوي الإعاقة بـ«إعلام مطروح»

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الأول لرعاية الأفراد ذوي الإعاقة، بمركز إعلام مطروح، والذي تنظمة كلية علوم الإعاقة والتأهيل بجامعةالزقازيق، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، والجمعية المصرية للدراسات النفسية.

وبدأت الجلسة العلمية الثالثة بمشاركة 9 أساتذة جامعيين متخصصين في علم النفس والتربية الخاصة، وذلك بالتوازي مع ورشة عمل تدريبية خاصة بقياس المفاهيم اللغوية، وترأس الجلسة الدكتور عادل محمد العدل، والتي تناولت عدة محاضرات عن الروئ التنظيرية، وبرامج إرشادية لتحسين قصور بعض الوظائف التنفيذية، وتأثير بعض العومال الأسرية على تعرض أطفال الروضة لخطر إعاقات التعليم، والوظائف التنفيذية كمنبئات بصعوبات تعلم الحاسب الآلي لدى تلاميذ الابتدائي، وصعوبات تعلم الرياضيات النمائية لطفل الروضة، ومحاضرة عن الذكاء الناجح.

وبالتوازي مع الجلسة الأولى، بدات ورشة العمل الرابعة، والتي جاءت بعنوان "اختبار اللوتس لقياس المفاهيم الغوية بالكمبيوتر"، والذي أدارها الدكتور محمود حسين عثمان، واستهدفت العاملين في مجال الطفولة والتربية الخاصة من المعلمين وأولياء الأمور والأخصائيين والباحثين والطلاب بالكليات النوعية المختلفة.

كان اليوم الأول للمؤتمر شهد تنفيذ 11 محاضرة علمية من خلال جلستي عمل شارك فيها 15 أستاذاً جامعياً، و3 ورش عمل تدريبية عن أساليب البحث العلمي وصعوبات التعليم، والتعليم العلاجي.