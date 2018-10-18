«باب جهنم».. حفرة واسعة تقع في توركمانستان، تشتعل فيها النيران منذ عام 1971، أي منذ 50 عاما دون توقف، بمساحة حوالي 5.320 متر مربع، وقطر يبلغ 68.8 متر، وبعمق يقارب 29.8 متر.

ونشرت صفحة الوكالة الصينية «CGTN»، على موقع «تويتر»، صورا تم التقاطها بطريقة جديدة للحفرة، التي أطلق عليها العلماء اسما علميا وهو «حفرة الغاز».

Photographers capture the stunning image of the #Darvaza gas crater, known locally as the "Door to Hell", which is thought to have been burning continuously since 1971 in Derweze, #Turkmenistan pic.twitter.com/HAH6IGqPfk — CGTN (@CGTNOfficial) October 17, 2018

وأصبحت هذه الحفرة واحدة من مناطق الجذب السياحي القليلة في تركمانستان، وخاصة للأشخاص المغامرين، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف لما يقارب من 50 درجة مئوية بالقرب من الفوهة.

وتركمانستان أو تركمانيا، هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي، وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان.