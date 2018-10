«باب جهنم».. حفرة واسعة تقع في توركمانستان، تشتعل فيها النيران منذ عام 1971، أي منذ 50 عاما دون توقف، بمساحة حوالي 5.320 متر مربع، وقطر يبلغ 68.8 متر، وبعمق يقارب 29.8 متر.

ونشرت صفحة الوكالة الصينية «CGTN»، على موقع «تويتر»، صورا تم التقاطها بطريقة جديدة للحفرة، التي أطلق عليها العلماء اسما علميا وهو «حفرة الغاز».

Photographers capture the stunning image of the #Darvaza gas crater, known locally as the "Door to Hell", which is thought to have been burning continuously since 1971 in Derweze, #Turkmenistan pic.twitter.com/HAH6IGqPfk