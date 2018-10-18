انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإثيوبي

انتخب مجلس نواب الشعب البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، تاجسي جافو، رئيسا له خلفا لرئيسته السابقة مفريات كامل التي استقالت الثلاثاء الماضي، لتولى وزارة السلام ضمن التشكيل الوزاري الأخير.

وجاء انتخاب جافو بإجماع الحضور 547 نائبا، في الجلسة العادية للبرلمان اليوم، والتي استمع فيها النواب إلى خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وينحدر جافو من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا، وعضو حزب "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، منذ عام 1991، ويحمل الرجل درجة الماجستير في العلوم الإدارية، وتقلد منصب وزير الموارد البشرية في 2016.

وفي 19 أبريل الماضي، تم انتخاب مفريات كامل، رئيسة للبرلمان، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد، خلفا لرئيسه السابق "أبا دولا جمدا".

ووافق مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء، على حكومة رئيس الوزراء الجديدة، بتقليصها من 29 إلى 19 حقيبة وزارية. حيث البرلمان وافق بالإجماع على التشكيلة الجديدة لحكومة آبي أحمد علي، وهي الثانية له منذ توليه المنصب مطلع أبريل الماضي.

وقبيل التصويت، أوضح آبي أحمد، في كلمته أمام البرلمان، أن التقليص الوزاري يأتي في إطار عملية الإصلاح الجارية للأجهزة التنفيذية.