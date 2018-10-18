وفاة أرملة رئيس الوزراء السويدي الراحل أولوف بالمه

توفيت إليزابيث بالمه، أرملة رئيس الوزراء السويدي الراحل، أولوف بالمه، عن عمر ناهز 87 عامًا، بحسب ما قالته أسرتها لوسائل الإعلام السويدية اليوم الخميس.

وكان قد تم اغتيال أولوف بالمه، رميًا بالرصاص، بوسط ستوكهولم في 28 من فبراير عام 1986، بعد لحظات من مغادرته إحدى دور العرض مع زوجته.

ثم قامت إليزابيث في وقت لاحق، بالتعرف على المجرم، كريستر بيترسون، أثناء عرض للمشتبه بهم، ووصفته بأنه القاتل. وقد تم الحكم عليه في عام 1989 بالسجن المؤبد، ولكن تمت تبرئته في وقت لاحق بعد الاستئناف.

وبعد وفاة زوجها في عام 1986، عملت إليزابيث بالمه كرئيسة للفرع السويدي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمدة 13عامًا، ثم شغلت منصب رئيسة المنظمة خلال الفترة بين 1990 و1991.

كما كانت أيضًا عضوًا في لجنة معنية بأحداث الإبادة الجماعية، التي ارتكبت في رواندا في عام 1994، والتي أسستها منظمة الوحدة الإفريقية.

ويشار، إلى أن أولوف بالمه كان قد شغل منصب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ عام 1969 وحتى وفاته، وقد شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين 1969 و1976، ثم خلال الفترة بين 1982 و1986.