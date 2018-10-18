«أسبوع القاهرة للمياه» يختتم فعالياته بمناقشة تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد

اليوم الأخير يشهد عقد 7 جلسات عمل.. و«الرى» توقع عقد الخدمات الاستشارية لقناطر ديروط الجديدة مع مكتبين فنيين



اختتمت، أمس، فاعليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعنوان «الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر.

ونظمت وزارة الموارد المائية والرى خلال فاعليات اليوم الـ5 من أسبوع القاهرة للمياه، أمس، ندوة بعنوان «تكنولوجيا العلوم والابتكارات»، أدارها العالم المصرى بالمملكة المتحدة رجب رجب، المتخصص فى إدارة الموارد المائية فى مركز البيئة والهيدرولوجيا.

وتناولت الندوة تكنولوجيات جديدة لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، وتقليل الفاقد عن طريق التبخر أو الرياح، فضلا عن استخدامها فى مجال استخراج مياه الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة غير التقليدية، وكذلك استخدام تطبيقات الاستشعارعن بعد فى مجال الزراعة الدقيقة والرى، وإيجاد مناهج جديدة وغير تقليدية لتجميع مياه الأمطار وإعادة تغذية المياه الجوفية الاصطناعية.

وبينما أكد الأستاذ بمعهد باريس للتكنولوجيا جين أنطونى، خلال كلمته فى الندوة أهمية الاستفادة من مهارات القادة فى مجال استراتيجيات المياه والصرف الصحى، عرض استاذ الهيدرولوجيا بجامعة كامبرا فى استراليا كاريل دامن، طريقة استخدام نموذج أوتير لنمذجة أحواض الأنهار.

ومن جهته، قدم المدير المساعد لقسم علوم أبحاث الأرض جاك كى، عرضا تضمن دورة المياه على سطح الأرض عبر أرصاد الأقمار الصناعية وصولا إلى البيانات المحلية.

واستعرض مدير فرع علوم الهيدرولوجيا بوكالة ناسا جون بولتن، خرائط لكوكب الأرض واستخدامات أرصاد الأقمار الصناعية لضمان الاستدامة والأمن المائى.

كما عقد خلال فاعليات اليوم الخامس والأخير، 7 جلسات، شملت استعراضا لنتائج المسابقات التى سبق إعلانها على هامش أسبوع المياه، ومنها: «أعمال صحفية، وتطبيقات وآليات زراعية، ومشروعات تخرج جامعية، وجميعها تناولت قضية ترشيد المياه».

إلى ذلك، وقعت وزارة الموارد المائية والرى على هامش فاعليات اليوم الـ4، مع اتحاد شركتى سانيو اليابانية وبيسر المصرية، عقد الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والممول بقرض من هيئة التعاون الدولية اليابانية، جيكا.

وقال رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى أشرف حبيشى، إن عقد الخدمات الاستشارية بقيمة 247 مليون ين يابانى و35.7 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان «نحو 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر»، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم مرورا بالمنيا وبنى سويف.

وأضاف حبيشى: «كما يضمن المشروع توزيع منتظم على جميع الفروع، حيث تأتى الحاجة لهذا المشروع فى ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية، لافتا إلى أن المشروع يوفر 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ، بينما تبلغ المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية 73 شهرا.

وتابع حبيشى: أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تستمر حتى ديسمبر عام 2024، لافتا إلى أن قرض الجيكا، البالغ 5.854 مليار ين يابانى «بما يعادل 57 مليون دولار أمريكى» لتمويل المشروع جرى توقيعه خلال مؤتمر الدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر، المنعقد فى شرم الشيخ منتصف مارس 2015.