محافظ المنيا يكلف رؤساء المدن بفحص طلبات الأكشاك العاجلة

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، رؤساء المدن بدراسة طلبات الأكشاك العاجلة المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للحالات شديدة الاحتياج في القرى وعدم الموافقة على أية أكشاك في المدن، والتأكد أن اختيار الموقع يتم بمعرفة رؤساء الأحياء، بحيث لا تسبب أي زحام في الشوارع أو إعاقات مرورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ اليوم الخميس؛ لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشاكل في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة بعض الحالات الخاصة بتوصيل المياه إلى منزلها، مع عمل المقايسات اللازمة، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة الصرف الصحي في بعض مناطق مدينة المنيا.

وأكد المحافظ حرصه على انتظام اللقاءات مع المواطنين لخلق نوافذ أمام البسطاء للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر، بعيدا عن الحواجز والتعقيدات الروتينية، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لغير القادرين ومحدودي الدخل.