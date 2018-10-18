في محاولة لإنقاذ تمثال للفنان الراحل فتحي محمود تزيل لجنة فنية من وزارة الثقافة التشوه الذي حدث للتمثال بعدما طمست سلطات حي العمرانية ملامح الفلاحة المصرية بـ«البوية البيضاء».. وترصد الشروق هنا أبرز التماثيل التي تم ترميمها بعد تشويهها





تمثال نفرتيتي



وضعت الوحدة المحلية بسمالوط بالمنيا على مدخل المدينة تمثال مشوه للملكة نفرتيتي ما أثار استياءا كبيرا في جميع الأوساط وأجبر المحافظة على رفع التمثال واستبداله بتمثال جديد نحته الدكتور جمال صدقي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وكانت الوحدة المحلية قد قامت بنحت التمثال دون الرجوع لمتخصصين أو فنيين بالمحافظة.







تمثال أم كلثوم



تمثال أم كلثوم الموجود فى شارع أبو الفدا بالزمالك، وبعد تدخل محافظة القاهرة وطلاء وجهه باللون البني وجسده باللون الذهبي، اعتبره أساتذة الفن التشكيلي نوعا من التشويه المتعمد وإهانة لرموز الفن وعقب موجة الغضب طلبت محافظة القاهرة من مصمم التمثال النحات طارق الكومى إعادته لأصله.







تمثال الخديوي إسماعيل



تمثال الخديوي إسماعيل الموجود في مدينة الإسماعيلية، والمصنوع من الجرانيت المطلي بالألوان، تم دهانه باللون الأسود الداكن مع وجود اللون الفضي بعد أن كان اللون الأصلي للتمثال أخضر مطلي بالذهبي، طالت يد «التطوير» التمثال وشوهت صورته الأساسية فحدث غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي استجابة سريعة قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تشكيل لجنة مكونة من خبراء من قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة لمعاينة تمثال الخديو إسماعيل وبحث أسباب تشوه.







تمثال مارلين مونرو



وضع تمثال للفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو بجوار متحف الفن الحديث في ساحة دار الأوبرا المصرية وأثار جدلا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لتنفيذه السيئ، وعقب عرض التمثال بأيام تم رفعه من دار الأوبرا عقب انتهاء معرض النحات إيهاب الأسيوطي مصمم التمثال.





تمثال محمد عبدالوهاب



شهد حي باب الشعرية تطور سيء لتمثال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب حيث تم طلاء الرأس باللون الذهبي وباقي التمثال باللون البني على يد إحدى طالبات المدارس الثانوية الصناعية دهن التمثال مستخدمين ألوانا دمرت معالم وشكل التمثال، وتدخل قطاع الفنون التشكيلية لتنفيذ عملية ترميم كاملة للتمثال، وأقيمت احتفالية لحظة إزاحة الغلاف للكشف عن شكل التمثال فى صورته الجديدة بعد عملية الترميم.







تمثال أم البطل



أثار تمثال «أم البطل» بمحاظفة سوهاج السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووصف بـ«التمثال المتحرش» والذي يظهر فيه جندي يحتضن سيدة من الخلف وهي ترفع ذراعيها، مما اضطر محافظ سوهاج بإصدار تعليمات برفع التمثال وإدخال التعديلات اللازمة عليه وفتح تحقيق موسع في الواقعة.