ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يعقد كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والصين، محادثات حول سبل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأنه من المقرر أن يجتمع لي دو-هون، ممثل الوزارة لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، مع نظيره كونج شيوانو، غداً الجمعة في بكين.

ويشار إلى أن لي وكونج مازالا يحملان لقبي رئيسي الوفود في المحادثات السداسية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ويضم المنتدى أيضاً الولايات المتحدة وروسيا واليابان، وكان قد تم عقد دورته الأخيرة في ديسمبر من عام 2008.