بريطانية تسجل رقما قياسيا جديدا بالطواف حول العالم بالدراجة في 125 يوما

حققت البريطانية جيني جراهام صاحبة الـ38 عامًا، مساء اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا للطواف حول العالم باستخدام الدراجة.

وقالت السفارة البريطانية ،اليوم الخميس في برلين، إن جراهام عادت اليوم إلى برلين بعد أن حققت دورة كاملة حول العالم خلال 125 يوما،وهو رقم قياسي جديد، حيث تجاوزت الرقم السابق وقدره 144 يوما، ما يعني أن إنجازها سيسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقالت جراهام ،عندما ترجلت عن دراجتها الهوائية الصفراء التي حملت عليها احتياجاتها الكثيرة: "إنه شعور لا يمكن تصديقه، لقد عشت عاما ونصف عام من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وهو يبين أننا نحن النساء أقدر على تحقيق ما هو أكثر مما نظن".

واستقبلتها أسرتها وأصدقاؤها بالشمبانيا والحلوى في ميدان باريس بالعاصمة الألمانية برلين، وكان من بين المستقبلين لها ابنها لاكلان البالغ عشرين عاما.

كما استقبل السفير البريطاني ،السير سباستيان وود، الرياضية البارعة جراهام عند بوابة براندنبورج التي انطلقت منها في السادس عشر من يونيو الماضي وكانت هدفها النهائي اليوم، وقال السفير: "إنها تمثل روحا رياضية حقيقية وقدرة على المثابرة، وكونها تتخذ برلين منطلقا وهدفا للعودة يبين شغفا كبيرا من جانبها بهذه المدينة".

تنحدر جراهام من مدينة إنفيرنيس بسكوتلاندا ، وقد قطعت بدراجتها حول العالم حوالي 29 ألف كيلومتر مارة بأربع قارات، ولم تحسب المسافات التي ركبت فيها الطائرات أو وسائل المواصلات.