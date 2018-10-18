«الكرملين»: نأمل ألا تؤثر استقالة «دي ميستورا» على التسوية السياسية للأزمة السورية

أعرب المتحدث باسم الرئاسة السورية، عن أمله في ألا تؤثر استقالة المبعوث الأممي للأزمة السورية ستافان دي ميستورا، على التسوية السياسية للأزمة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس، عن المتحدث دميتري بيسكوف، القول: "لا سبيل للتسوية في سورية إلا بالحل السياسي، ونأمل ألا تؤدي استقالة دي ميستورا إلى تعليق هذه العملية".

وقال، إن روسيا "بذلت الكثير من أجل الدفع بالتسوية السياسية في سوريا، وستظل تقوم بهذا الدور من أجل دعم التسوية على أساس جنيف".

وأضاف: "نأمل أن تستمر عملية التسوية السياسية في سوريا"، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل آخر".