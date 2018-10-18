رئيس الوزراء الفلسطيني ينتقد تقاعس المجتمع الدولي عن وقف هدم «الخان الأحمر»

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، اليوم الخميس، الموقف الدولي إزاء تهديدات إسرائيل بهدم قرية فلسطينية في شرق القدس بما يهدد بفصل المدينة عن الضفة الغربية.

وقال الحمد الله لدى زيارته على رأس وفد حكومي قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم من إسرائيل إن على المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني كما هي في كل أماكن الصراع في العالم.

وذكر أن هناك طلبا فلسطينيا من الأمم المتحدة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني «لكن القرار وغيره الكثير من القرارات تبقى حبرا على ورق عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن 705 قرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فلسطين و86 قرارا عن مجلس الأمن لم ينفذ أي قرار منها.

وأكد الحمد الله على الصمود الفلسطيني في الخان الأحمر «كخطوة أولى لإفشال صفقة القرن الأمريكية التي تبدأ بفصل شمال الضفة عن جنوبها والقدس عن محيطها وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».

وقال: «نؤكد أن القيادة الفلسطينية متمسكة بإفشال هذا المخطط مهما بلغت التحديات والضغوطات الدولية التي هي بالفعل موجودة وبدأت بالحصار المالي، ولكن من المستحيل أن تقبل القيادة بمقايضة الأرض والوطن بأي مال سياسي».

وأضاف «نقف مع أهله وبجانبهم وسنبقى نساندهم وسنبقى نقدم كل الإمكانيات وسنسخرها هنا في الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية مهما طلب منا حتى نفشل المخطط الاستيطاني وسنستمر في المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان والاحتلال في كل أماكن تواجدنا».

وانتهت مطلع الشهر الجاري مهلة حددتها السلطات الإسرائيلية لأهالي قرية الخان الأحمر لإخلاء وهدم منازلهم ذاتيا ويقول الفلسطينيون إن هدم القرية من شأنه قطع أي تواصل جغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية وبالتالي تقويض حل الدولتين.