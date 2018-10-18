قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قصر ثقافة شرم الشيخ الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أمس، بعد تطويره يعد صرحًا ثقافيًا عظيمًا ويضيف الكثير للمحافظة.



وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن القصر يضم مسرحًا به أكثر من 283 كرسي، ومزود بأحدث أجهزة الصوت، ما يؤهله لإنشاء دور سينما، متابعًا أن وزيرة الثقافة وعدت المحافظة بأن تقدم جميع الفرق الفنية فعالياتها على مسرح القصر.



وذكر أن القصر يضم أيضًا مكتبة عامة، ومكتبة للطفل، ونادي كمبيوتر، وحديقة رائعة، ويمكنه الآن استقبال الضيوف من جميع دول العالم، متابعًا أن شرم الشيخ مدينة سياحية رائعة، وقصر الثقافة بها كان يعد أحد العناصر الجاذبة للسياحة، لذلك كان لابد من تطويره ليصبح صرحًا نموذجيًا.



وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء أمس الأربعاء، قصر ثقافة شرم الشيخ في احتفالية كبرى، بعد الانتهاء من كامل أعمال تطويره، وتجهيزه لاستقبال الأنشطة الفنية والثقافية التي يقدمها للجمهور.



